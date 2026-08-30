Россия и Белоруссия продолжат действовать сообща. Путин и Лукашенко обсудили итоги сотрудничества

Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко провели встречу в Ново-Огарево. Главы государств подвели итоги совместной работы и обсудили дальнейшее сотрудничество. О чем говорили лидеры двух стран — в материале 360.ru.

День подведения итогов

Переговоры президентов в Ново-Огарево стали продолжением встречи белорусского лидера с премьер-министром Михаилом Мишустиным, с которым он обсудил вопросы взаимного сотрудничества. Об этом в разговоре Лукашенко сразу рассказал Путину. «У нас сегодня день будет подведения некоторых итогов, а не принятия решений, я думаю», — заявил президент Белоруссии. Лукашенко пояснил, что накануне Мишустин «достал блокнот» и последовательно прошелся по всему перечню накопившихся вопросов.

«Мы их проанализировали. Хороший такой состоялся разговор, я даже поблагодарил его за то, что мы смогли встретиться. Меньше будет нам работы», — пошутил белорусский лидер.

Путин согласился и отметил, что хорошо осведомлен о работе, которую Лукашенко провел в российском правительстве. «В ходе нашего сегодняшнего общения подведем некоторые итоги. Если нужно что-то будет добавить и скорректировать, мы это как раз и сделаем», — подчеркнул российский лидер. Одним из главных результатов сотрудничества двух стран Путин назвал значительный рост взаимной торговли. «Главное наше направление взаимодействия, торгово-экономическое, развивается успешно, несмотря на все попытки извне как-то повлиять на это», — заявил президент. По его словам, по итогам прошлого года взаимный товарооборот приблизился к 52 миллиардам долларов, а за первые шесть месяцев 2026-го вырос еще на 12,5%. «Товарооборот у нас прибавляется. Это как минимум 12%, там еще надо посчитать. Мы превзойдем значительно уровень прошлого года в нашем товарообороте», — подтвердил Лукашенко. Путин добавил, что объем прямых российских инвестиций в Белоруссию достиг 4,5 миллиарда долларов, а в республике работают около 2,5 тысячи предприятий с российским участием.

«Не останемся голыми»

Отдельное внимание Путин и Лукашенко уделили сотрудничеству в сфере высоких технологий. Российский лидер выделил микроэлектронику и отметил, что Белоруссия сохранила и развила многие компетенции, созданные еще во времена СССР.

«Сейчас мы вместе можем продолжать движение по этим направлениям, включая микроэлектронику, некоторые другие направления», — заявил Путин.

Фото: РИА «Новости»

Лукашенко рассказал, что объединение усилий в электронике накануне обсуждал с Мишустиным и отметил, что теперь предприятия России и Белоруссии ищут новую форму сотрудничества. Он выразил уверенность, что совместная работа позволит двум странам обеспечить себя необходимой продукцией. «Мы здесь абсолютно не останемся „голыми“ и без этих товаров микроэлектроники. Мы абсолютно все сегодня создаем, что надо, вместе. Завтра мы выйдем на очень высокий уровень», — подчеркнул Лукашенко. Он добавил, что стороны обязательно найдут подходящую форму сотрудничества, как и по другим направлениям.

Международная обстановка подталкивает к встречам

От экономического сотрудничества президенты перешли к международной повестке. Путин заявил, что Москва и Минск продолжат укреплять Союзное государство и координировать действия на международной арене. «Продолжаем работать активно на международной арене, продолжаем укреплять Союзное государство», — подчеркнул российский лидер.

Он напомнил, что в ближайшее время должен состояться Совет министров Союзного государства. Кроме того, Россия и Белоруссия продолжат совместную работу в ООН, СНГ, ШОС и на других международных площадках.

Фото: РИА «Новости»