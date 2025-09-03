Путин рассказал, за что на самом деле борется Россия

Путин: Россия борется не за территории, а за право людей говорить на своем языке

Россия борется не за территории, а за право людей говорить на своем языке и сохранять свою культуру. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, завершая официальный визит в Китай. Трансляцию общения главы государства с журналистами ведет пресс-служба Кремля.

«Мы вообще, честно говоря, хочу это подчеркнуть, мы же боремся не столько за территории, сколько за права человека и за право людей, которые проживают на этих территориях, говорить на собственном языке, жить в рамках своей культуры, в рамках традиций, которые переданы от прежних поколений, от их отцов, от дедов и так далее», — сказал Путин журналистам.

Глава государства подчеркнул, что мнение людей, выбравших жизнь в России, заслуживает уважения — это основа демократии. Такде Путин отметил, что многополярность означает равные права для всех стран.

В среду Путин завершит свой четырехдневный визит в Китай. Сначала он примет участие в саммите ШОС в Тяньцзине и проведет там несколько встреч. Затем в Пекине пройдут двусторонние переговоры с лидером КНР, а после — трехсторонние, с участием президента Монголии.

Сегодня в Пекине прошел грандиозный парад в честь 80-летия победы над японским милитаризмом и завершения Второй мировой войны. В церемонии участвовали Путин и лидеры других государств. Российский президент прибыл как почетный гость. Президент назвал позитивным итог визита в Китай.