Путин выступил за многополярный мир

Многополярный мир предполагает, что у всех государств имеются равные права. Об этом на пресс-конференции по итогам визита в Китай заявил президент Владимир Путин.

По его словам, многополярность не означает, что в мире должны появиться новые гегемоны. Напротив, такая модель предполагает одинаковые права и равное положение всех стран, уточнил российский лидер.

«По поводу того, сложился или не сложился многополярный мир: в целом его контуры, конечно, сложились», — отметил Путин.

Во время пресс-конференции глава государства также прокомментировал итоги саммита ШОС в Тяньцзине. Он назвал результаты мероприятия позитивными и подчеркнул, что единство стран на встрече продемонстрировало уверенность в достижении целей.