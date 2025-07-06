Путин рассказал участникам БРИКС о целях конкурса «Интервидение»

Путин назвал «Интервидение» инструментом продвижения культурных ценностей

Фото: РИА «Новости»

Международный музыкальный конкурс «Интервидение» направлен на продвижение культурных и общечеловеческих ценностей. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании саммита БРИКС.

Он подчеркнул, что готовящийся к проведению в Москве в сентябре конкурс уже вызвал интерес у многих государств БРИКС и стран-партнеров.

«Этот масштабный гуманитарный проект ориентирован на продвижение общечеловеческих культурных, семейных и духовных ценностей», — заявил Путин.

Президент добавил, что участие в «Интервидении» подтвердило большое количество участников.

Россию на международном музыкальном конкурсе «Интервидение» представит певец Шаман (Ярослав Дронов) с песней «Прямо к сердцу». Впервые артист исполнил ее на 20-й церемонии вручения премии «Муз-ТВ», выйдя на сцену в белом костюме.

Певец заявил, что на конкурсе «Интервидение» образ и сама постановка для композиции станут совершенно другими, но что именно это будет, пока говорить рано. Шаман предложил дождаться 20 сентября, чтобы увидеть все своими глазами.

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