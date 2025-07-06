Путин рассказал участникам БРИКС о целях конкурса «Интервидение»

Международный музыкальный конкурс «Интервидение» направлен на продвижение культурных и общечеловеческих ценностей. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании саммита БРИКС.

Он подчеркнул, что готовящийся к проведению в Москве в сентябре конкурс уже вызвал интерес у многих государств БРИКС и стран-партнеров.

Россию на международном музыкальном конкурсе «Интервидение» представит певец Шаман (Ярослав Дронов) с песней «Прямо к сердцу». Впервые артист исполнил ее на 20-й церемонии вручения премии «Муз-ТВ», выйдя на сцену в белом костюме.

Певец заявил, что на конкурсе «Интервидение» образ и сама постановка для композиции станут совершенно другими, но что именно это будет, пока говорить рано. Шаман предложил дождаться 20 сентября, чтобы увидеть все своими глазами.