Путин рассказал участникам БРИКС о целях конкурса «Интервидение»
Путин назвал «Интервидение» инструментом продвижения культурных ценностей
Международный музыкальный конкурс «Интервидение» направлен на продвижение культурных и общечеловеческих ценностей. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании саммита БРИКС.
Он подчеркнул, что готовящийся к проведению в Москве в сентябре конкурс уже вызвал интерес у многих государств БРИКС и стран-партнеров.
«Этот масштабный гуманитарный проект ориентирован на продвижение общечеловеческих культурных, семейных и духовных ценностей», — заявил Путин.
Президент добавил, что участие в «Интервидении» подтвердило большое количество участников.
Россию на международном музыкальном конкурсе «Интервидение» представит певец Шаман (Ярослав Дронов) с песней «Прямо к сердцу». Впервые артист исполнил ее на 20-й церемонии вручения премии «Муз-ТВ», выйдя на сцену в белом костюме.
Певец заявил, что на конкурсе «Интервидение» образ и сама постановка для композиции станут совершенно другими, но что именно это будет, пока говорить рано. Шаман предложил дождаться 20 сентября, чтобы увидеть все своими глазами.