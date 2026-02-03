Путин рассказал об инфляции в 2026 году

Путин: инфляция в России по итогам 2026 года должна снизиться до 5%

Инфляция в 2026 году немного ускорилась, по итогам года должна снизиться до 5%. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

«В начале текущего года инфляция, правда, немного ускорилась — на 26 января она составила 6,4% в годовом выражении. <…> К концу года инфляция должна вновь снизиться примерно до 5%», — рассказал глава государства.

Ранее Путин провел совещание по развитию химической промышленности. На нем обсудили предприятия, выпускающие химическую продукцию, которая востребована практически повсеместно — в строительстве, энергетике, агропромышленном комплексе, жилищно-коммунальном хозяйстве, фармацевтике, электронике.