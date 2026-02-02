Путин отметил конкурентоспособность российской химической промышленности
В России выпускаются тысячи видов химической продукции, востребованных как внутри страны, так и за рубежом. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по развитию химической промышленности.
«Ее продукция востребована практически повсеместно — в строительстве, энергетике, агропромышленном комплексе, жилищно-коммунальном хозяйстве, фармацевтике, электронике и так далее», — подчеркнул глава государства.
Он предложил участникам совещания обсудить перспективы развития отрасли и дополнительные решения, которые позволят повысить эффективность работы.
