Путин рассказал о задачах в российской судостроительной отрасли
Путин заявил, что перед судостроительной отраслью России стоят масштабные задачи
Сегодня перед судостроительной отраслью России стоят важные задачи. Их решение критически важно для защиты морских границ. Такое заявление сделал президент Владимир Путин в поздравлении работников и ветеранов судостроительной отрасли с Днем кораблестроения.
«Сегодня перед судостроительной отраслью стоят масштабные, востребованные временем задачи: обновление действующих и развёртывание новых производственных мощностей, освоение конкурентных технологий, углубление международной кооперации, подготовка квалифицированных кадров», — подчеркнул он.
Это решение критически важно для защиты морских границ России и сбалансированного развития флота. Ключевая задача– увеличение числа универсальных атомных ледоколов и судов ледового класса, подчеркнул глава Росморречфлота. Это необходимо для обеспечения круглогодичной навигации по Трансарктическому транспортному коридору и Северному морскому пути.
Сегодня, 29 июня, Россия отмечает День кораблестроителя. Праздник чествует всех, кто создает, обслуживает и развивает корабли и суда, а также смежные отрасли. Дата выбрана не случайно: именно в этот день, 29 июня 1667 года, был издан указ о постройке первого русского военного корабля — «Орел». Это событие стало отправной точкой для развития отечественного судостроения.
Ранее Путин поздравил соотечественников с Днем молодежи и отметил необходимость оказывать поддержку молодому поколению. Президент назвал Россию страной безграничных возможностей.