Путин рассказал о задачах в российской судостроительной отрасли

Сегодня перед судостроительной отраслью России стоят важные задачи. Их решение критически важно для защиты морских границ. Такое заявление сделал президент Владимир Путин в поздравлении работников и ветеранов судостроительной отрасли с Днем кораблестроения.

«Сегодня перед судостроительной отраслью стоят масштабные, востребованные временем задачи: обновление действующих и развёртывание новых производственных мощностей, освоение конкурентных технологий, углубление международной кооперации, подготовка квалифицированных кадров», — подчеркнул он.

Это решение критически важно для защиты морских границ России и сбалансированного развития флота. Ключевая задача– увеличение числа универсальных атомных ледоколов и судов ледового класса, подчеркнул глава Росморречфлота. Это необходимо для обеспечения круглогодичной навигации по Трансарктическому транспортному коридору и Северному морскому пути.

Сегодня, 29 июня, Россия отмечает День кораблестроителя. Праздник чествует всех, кто создает, обслуживает и развивает корабли и суда, а также смежные отрасли. Дата выбрана не случайно: именно в этот день, 29 июня 1667 года, был издан указ о постройке первого русского военного корабля — «Орел». Это событие стало отправной точкой для развития отечественного судостроения.

Ранее Путин поздравил соотечественников с Днем молодежи и отметил необходимость оказывать поддержку молодому поколению. Президент назвал Россию страной безграничных возможностей.