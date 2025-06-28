Путин назвал Россию страной безграничных возможностей

Россия является страной безграничных возможностей. Об этом во время открытия молодежных комплексов в регионах России заявил президент Владимир Путин.

«Мы и дальше будем делать все для того, чтобы вы видели и на практике убеждались: Россия — действительно страна безграничных возможностей», — подчеркнул он.

Путин поздравил всех с Днем молодежи и отметил необходимость оказывать поддержку молодому поколению. Глава государства подчеркнул, что именно от этого будет зависеть, какой Россия станет в середине и во второй половине XXI века.

По его словам, при активном участии молодежи страна развивается, а также строит и воплощает планы на десятилетия вперед. Президент также отдельно обратил внимание на роль молодых людей в спецоперации, которые своей жизнью доказывают силу своей любви к родине.