Путин рассказал о своей привычке перед сном

Президент Владимир Путин вспомнил, что с детства привык перед сном гасить свет. Привычку он перенял от родителей. Об этом он заявил после интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Я когда ухожу спать, я везде свет гашу. Это привычка с детства. <…> У меня мама, папа, они везде ходили, свет выключали. Поэтому это вот то, что из детства пришло и навсегда со мной останется», — поделился президент.

Также в Сети появились новые кадры из кремлевской квартиры президента Владимира Путина. Россияне смогли увидеть лифт в Кремле и сервиз на кухне главы государства. Там же часть гардероба Путина: галстуки президента, около 10 костюмов и несколько рубашек.

Ранее Путин рассказал, как обсуждал с зарубежными лидерами Aurus. Он подчеркнул, что это полностью отечественная разработка.

