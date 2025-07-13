Путин рассказал, как обсуждал с зарубежными лидерами Aurus

Президент России Владимир Путин поделился, как обсуждал создание президентского лимузина Aurus с лидерами ОАЭ и КНДР. Фрагмент интервью с российским лидером опубликовал журналист «России 1» Павел Зарубин в своем Telegram-канале .

«Рассказывал о том, что это за машина. Это 100% наша машина, наше производство, наша разработка. Да, мы обратились к помощи наших технологических партнеров. Но они выступали исключительно как консультанты. Это 100% российское производство», — рассказал Путин.

Путин также подчеркнул, что во время поездки на автомобиле Aurus вместе с лидером КНДР Ким Чен Ыном они тоже обсуждали автомобиль. По словам главы государства, он просто рассказывал о машине. В этом нет ничего секретного, подчеркнул он.

В Сети появились новые кадры из кремлевской квартиры президента Владимира Путина. В неопубликованном фрагменте документального фильма «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» показали лифт в Кремле и сервиз на кухне главы государства.