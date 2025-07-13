Появились новые кадры из квартиры Путина в Кремле

Журналист Зарубин показал новые детали квартиры Путина в Кремле

Kremlin Pool/Global Look Press
Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

В Сети появились новые кадры из кремлевской квартиры президента Владимира Путина. Их обнародовал журналист «России 1» Павел Зарубин. В публикацию вошла в том числе съемка гардероба главы государства.

В неопубликованном фрагменте документального фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» показали лифт в Кремле и сервиз на кухне Путина.

Также авторы киноленты показали часть гардероба российского лидера: на открытых вешалках можно увидеть галстуки президента, около 10 костюмов и несколько рубашек.

Впервые Путин показал квартиру в Кремле в мае. Там он ночует последние три года. Глава государства тогда показал библиотеку, две спальни и «домашнюю церквушку». На стене висит портрет Александра III, у окна стоит белый рояль.

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