В Сети появились новые кадры из кремлевской квартиры президента Владимира Путина. Их обнародовал журналист «России 1» Павел Зарубин. В публикацию вошла в том числе съемка гардероба главы государства.
В неопубликованном фрагменте документального фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» показали лифт в Кремле и сервиз на кухне Путина.
Также авторы киноленты показали часть гардероба российского лидера: на открытых вешалках можно увидеть галстуки президента, около 10 костюмов и несколько рубашек.
Впервые Путин показал квартиру в Кремле в мае. Там он ночует последние три года. Глава государства тогда показал библиотеку, две спальни и «домашнюю церквушку». На стене висит портрет Александра III, у окна стоит белый рояль.
Появились новые кадры из квартиры Путина в Кремле
Сообщения о госпитализации Дроздова опровергли
Лекция к 100-летию создания ТАСС прошла в Химках
Фотограф в Москве выиграл суд за использование фото щенят на маркетплейсе
Путин вспомнил Ивана Грозного и Кромвеля в контексте информационных войн
Гидроцикл и речной трамвай столкнулись в Воронежской области
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте