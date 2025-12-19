Путин рассказал о поддержке всех традиционных религий в России

Власти России продолжат и дальше поддерживать все традиционные религии в стране. Об этом на прямой линии рассказал президент Владимир Путин.

«Мы как поддерживали, так и намерены поддерживать все традиционные религии Российский Федерации», — подчеркнул Путин.

Президент отметил, что россияне сплачиваются перед лицом испытаний и особенно заметно это стало на фоне проведения спецоперации. Глава государства заявил, что власти «все делают правильно» для единения народов России и продолжат это делать.

Российский президент поделился, что иногда тайно, без кортежа, ездит по дорогам Москвы и Подмосковья. Он отметил, что такие поездки далеко не бесполезны.

Прямая линия проходит в Гостином Дворе в Москве. Традиционно ее совместили с большой пресс-конференцией. Вопросы для президента будут принимать вплоть до окончания «Итогов года».