«Любопытно посмотреть»: Путин рассказал, зачем иногда ездит за рулем без кортежа

Путин подтвердил, что иногда ездит без сопровождения ДПС, в том числе по Москве

Президент Владимир Путин подтвердил, что иногда сам садится за руль и тайно, без сопровождения ДПС, ездит по Москве или Подмосковью. Об этом он рассказал на «Итогах года» в ответ на вопрос корреспондента «Детской редакции» Максима Захарова.

Российский лидер заявил, что такие поездки далеко не бесполезны.

«Интересно даже из окна автомобиля посмотреть не только на трассу, по которой я езжу из загородной резиденции в Москву и назад, но и разные районы Москвы. Заезжаешь — любопытно посмотреть, что происходит вокруг», — отметил Путин.

При этом он уточнил, что такое бывает не очень часто.

Глава государства рассказал о своих тайных поездках по Москве 9 декабря. Он признался, что знает о проблемах, связанных с курьерской доставкой.