Президент отметил сплоченность россиян перед испытаниями

«Что касается в целом этого года единения народов России, мне кажется, что мы делаем правильно, особенно сейчас, в условиях проведения специальной военной операции, потому что, когда страна сталкивается с такими испытаниями, она сплачивается», — отметил глава государства.

Президент напомнил, что в российской армии служат более 400 тысяч добровольцев. Особенный ажиотаж наблюдается в новом роде войск — беспилотной авиации. Минобороны приходится проводить конкурс среди желающих. Студенты зачастую уходят в академический отпуск, чтобы подписать контракт для участия в СВО.

Участники спецоперации после возвращения из зоны боевых действий способны внести вклад в развитие страны, отметил Путин. В качестве примера он привел Героя России Нарана Очир-Горяева, отметив его большой потенциал.