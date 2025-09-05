Путин рассказал, когда проведут форум по искусственному интеллекту

Путин: форум по ИИ пройдет ближе к концу года

Форум по искусственному интеллекту может пройти ближе к концу этого года. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке.

Участниками ВЭФ-2025 стали гости из более чем 70 стран. Путин оценил высокую скорость развития Дальнего Востока. Он отметил, что регион занял лидирующую позицию в экономике, в нем появились предприятия мирового статуса.

Также во время речи Путин объяснил, что будущее России создают на Дальнем Востоке, молодежь это понимает и реагирует соответствующим образом. В регионе уже девять лет подряд идет приток молодых людей.

ВЭФ-2025 проходит с 3 по 6 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. Ключевая тема в этом году: «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания».