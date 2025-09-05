Путин обратил внимание на участие в ВЭФ представителей из 70 стран

Участниками Восточного экономического форума стали гости их более 70 стран мира. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании .

«Россия, Владивосток вновь принимают участников и гостей Восточного экономического форума из более чем 70 стран мира», — подчеркнул он.

Также глава государства оценил высокие темпы развития Дальнего Востока. По его словам, регион за последние годы занял лидирующие позиции в области экономики, в нем появляются предприятия мирового уровня.

Ранее Путин ответил на вопрос о том, каким мнениям можно доверять в интернете. Президент объяснил, что в условиях современности нужно исходить их собственного опыта. Он призвал не верить тем людям, которые с удовольствием высказывают свою точку зрения в Сети.