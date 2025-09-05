Путин обратил внимание на участие в ВЭФ представителей из 70 стран
Участниками Восточного экономического форума стали гости их более 70 стран мира. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании.
«Россия, Владивосток вновь принимают участников и гостей Восточного экономического форума из более чем 70 стран мира», — подчеркнул он.
Также глава государства оценил высокие темпы развития Дальнего Востока. По его словам, регион за последние годы занял лидирующие позиции в области экономики, в нем появляются предприятия мирового уровня.
Ранее Путин ответил на вопрос о том, каким мнениям можно доверять в интернете. Президент объяснил, что в условиях современности нужно исходить их собственного опыта. Он призвал не верить тем людям, которые с удовольствием высказывают свою точку зрения в Сети.