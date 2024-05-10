Володин анонсировал откровенный разговор с Мишустиным в Госдуме | 360°

Общество 10 мая 2024, 09:46 Володин анонсировал откровенный разговор с Мишустиным в Госдуме Володин: Мишустин встретится с членами фракций Госдумы РИА «Новости»

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Исполняющий обязанности премьер-министра Михаил Мишустин встретится с членами фракций Госдумы. Это будет откровенный разговор, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Его слова привело РИА «Новости».

«Это будет откровенный разговор, где не будет закрытых тем. Мы планируем, что он пройдет до 14:00», — пояснил Володин.

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На пленарном заседании депутаты обсудят кандидатуру Мишустина на пост главы правительства. После голосования Госдума направит документ президенту Владимиру Путину.

Володин добавил, что к вопросу утверждения кандидатуры премьера нужно подойти ответственно. Окончательное решение будет за главой государства.

Путин внес кандидатуру Мишустина на пост премьера. Один из министерских портфелей могут вручить губернатору Калининградской области Антону Алиханову.