Путин внес в Госдуму кандидатуру на пост главы кабмина | 360°

Власть 10 мая 2024, 05:31 Путин внес в Госдуму кандидатуру на пост главы кабмина Володин: Путин внес в ГД кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра РИА «Новости»

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что президент России Владимир Путин внес в нижнюю палату парламента кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, депутат придется реализовать свои полномочия и принять ответственное решение от имени своих избирателей по этому вопросу. Володин добавил, что наступает новый этап совместной работы законодательной и исполнительной власти.

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Сейчас проблемы нельзя будет объяснить недоработками правительства или какого-то министра, так как отвечать будут все — и кабмин, и депутаты Госдумы.

«Обсуждение кандидатуры Председателя Правительства пройдет во всех фракциях, а в 14:00 начнется пленарное заседание Государственной Думы», — уточнил Володин.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на вопрос о внесении кандидатуры на пост премьер-министра в Госдуму ответил, что Путин сделает это, когда сочтет необходимым.

Правительство и Администрация президента, а также Мишустин сложили свои полномочия после инаугурации президента, напомнил «ФедералПресс».