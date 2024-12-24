Путин провел встречу с директором Эрмитажа Пиотровским

Президент Владимир Путин в Санкт-Петербурге провел беседу с директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Перед этим глава государства вручил руководителю музея орден «За заслуги перед Отечеством» первой степени в честь 80-летия Пиотровского.

«Это символ признания вашего огромного вклада в развитие отечественной культуры, в сохранение ее богатейшего наследия», — подчеркнул Путин.

Также они вместе осмотрели залы постоянной экспозиции античного искусства в музее. Главе государства показали отреставрированные бронзовую статую и коллекцию императорских ювелиров.

В родной город российский лидер приехал, чтобы принять участие в традиционном предновогоднем неформальном саммите стран СНГ 25 декабря и заседании Высшего евразийского экономического совета на следующий день.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что новогодние праздники Путин проведет на рабочем месте, поскольку в сложившейся ситуации отдыхать невозможно.