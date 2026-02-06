Путин провел первое в 2026 году очное совещание с членами Совбеза

Президент России Владимир Путин впервые провел очное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Обсуждались дополнительные меры по предотвращению и ликвидации паводков и природных пожаров в 2026 году, а также информационная безопасность в сфере связи и массовых коммуникаций», — отметили в Кремле.

Это было третье заседание в году. В прошлый раз Путин предложил постоянным членам Совета безопасности обсудить дополнительные меры по развитию ИИ в интересах национальной безопасности и обороны.

Ранее президент провел кадровые изменения в аппарате Совбеза России. Он освободил от должности заместителя секретаря Олега Храмова и назначил на этот пост Максима Кутомкина. Секретарем Совета безопасности в настоящее время является Сергей Шойгу.