Путин предложил обсудить на Совбезе развитие ИИ в интересах обороны

Президент России Владимир Путин предложил постоянным членам Совета безопасности обсудить дополнительные меры по развитию искусственного интеллекта в интересах национальной безопасности и обороны. С соответствующим предложением глава государства выступил, открывая по видеосвязи заседание Совбеза .

«У нас несколько вопросов. Первый — о дополнительных мерах развития искусственного интеллекта в интересах обеспечения национальной безопасности и обороны», — сказал Путин.

С докладом по этой теме выступил министр обороны Андрей Белоусов.

Сегодня на совещании, посвященном параметрам проекта государственной программы вооружения на 2027–2036 годы, Путин заявил, что ВС России в ходе спецоперации получают абсолютно бесценный опыт, который уже используется при формировании нового облика Вооруженных сил и оборонно-промышленного комплекса.