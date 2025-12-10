Путин сменил заместителя Шойгу в Совбезе

Президент Владимир Путин произвел кадровые изменения в аппарате Совета безопасности России. Глава государства освободил от должности заместителя секретаря Совбеза Олега Храмова и назначил на этот пост Максима Кутомкина. Соответствующие указы разместили на портале официального опубликования правовых актов.

Секретарем Совета безопасности в настоящее время является Сергей Шойгу, который занял эту должность в мае 2024 года после перехода с поста министра обороны. Его предшественником на протяжении многих лет был Николай Патрушев, нынешний помощник президента.

Олег Храмов занимал должность заместителя секретаря Совета безопасности с 2017 года. До этого он с 1973 года работал в органах госбезопасности, в 2006–2009 годах возглавлял управление ФСБ по Нижегородской области, а затем вплоть до назначения в Совбез был первым заместителем директора ФСБ. Генерал-полковник является кавалером ряда государственных наград.

Совет безопасности действует для содействия президенту в реализации его полномочий по обеспечению национальных интересов и безопасности. Президент регулярно проводит совещания с членами Совбеза.

