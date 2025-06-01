На следующей неделе президент России Владимир Путин соберет совет по поддержке русского языка и языков народов страны. Об этом сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Ожидается, что в графике президента также будет встреча с уполномоченным по правам ребенка Марией Львовой-Беловой.

Кроме того, по данным телеканала, на следующей неделе Путин проведет заседание Совета безопасности и совещание с правительством.

Ранее Министр здравоохранения России Михаил Мурашко доложил Путину о помощи пострадавшим в ЧП на железной дороге в Брянской области. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что глава государства всю ночь получал от ФСБ и МЧС доклады о ситуации с обрушением двух мостов в Курской и Брянской областях. Президент созвонился с брянским губернатором Александром Богомазом и главой РЖД Олегом Белозеровым.