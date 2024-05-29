Путин проведет видеовстречу с многодетными семьями 30 мая

Кремль: Путин 30 мая проведет встречу с многодетными семьями в режиме ВКС

Президент Владимир Путин встретится с многодетными семьями из разных регионов 30 мая в режиме видеоконференции. Об этом информировала пресс-служба Кремля.

На связь с российским лидером выйдут награжденные орденом «Родительская слава» и удостоенные звания «Мать-героиня».

В тот же день в Екатерининском зале Кремля Путин вручит высшие государственные награды Российской Федерации. Ордена, медали и почетные звания получат более 30 человек. Это многодетные матери, военные, летчики-космонавты, государственные деятели, артисты, общественники, спортсмены, журналисты, сотрудники сфер промышленности и здравоохранения, деятели искусства и культуры.

Ранее Владимир Путин вернулся из конструктивной рабочей поездки в Узбекистан и встретился в Москве с главой Республики Ингушетия Махмудом-Али Калиматовым.