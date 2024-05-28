Путин встретился с главой Ингушетии после возвращения из Узбекистана

Владимир Путин вернулся в Москву и провел встречу с главой Республики Ингушетия Махмудом-Али Калиматовым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В беседе с Калиматовым президент отметил, что в Ингушетии высокая продолжительность жизни, а также выросла численность населения.

«Отсюда и вопросы возникают. Это и количество мест в детских садах, яслях, количество посещений в поликлиниках. Я так понимаю, что одни из острых вопросов», — сказал Путин.

Калиматов ответил главе государства, что за прошедшие четыре года открыли более 40 новых детских садов и 37 школ.

Ранее президент посетил с рабочим визитом Узбекистан. Он отмечал, что это одна из первых его поездок после переизбрания и формирования правительства. Там он провел переговоры с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиеевым, встречу назвали конструктивной и полезной.