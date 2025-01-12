Путин проведет совещание по развитию Крыма

На предстоящей неделе президент России Владимир Путин планирует провести совещание, посвященное развитию Крыма и Севастополя. Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин.

Кроме того, у главы государства запланирован ряд международных встреч.

Также в планах Путина — урок «Победа», который будет посвящен главному событию этого года — 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, и другие мероприятия, связанные с подготовкой к празднованию.

Ранее Путин провел в Кремле переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Встречу запланировали несколько дней назад. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил, что политики обсудят транзит российского газа.

Также есть предположения, что Путин встретится со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сказал, что приветствует любой уровень диалога между США и Россией.