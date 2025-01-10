ООН отреагировало на возможную встречу Путина и Трампа

В ООН выступили за диалог между США и Россией

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал вероятную встречу президента России Владимира Путина с его американским коллегой. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Чиновник на пресс-брифинге отметил, что ООН приветствует любой уровень диалога между США и Россией.

Избранный президент США Дональд Трамп ранее заявил, что его команда готовит встречу с российским президентом Владимиром Путиным. В чем именно заключается процесс подготовки встречи и когда она может состояться, политик не уточнил.

Позднее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков приветствовал готовность Дональда Трампа к диалогу. И добавил, что никакой конкретики в организации такой встречи нет.

Еще 7 января Трамп говорил, что надеется на встречу с российским президентом Владимиром Путиным в течение полугода после своего вступления в должность. Инаугурация Дональда Трампа запланирована на 20 января.