Белоруссия и Россия призывали власти Армении к мирному урегулированию проблемы между Ереваном и Баку, но премьер-министр Никол Пашинян заявлял, что они «будут воевать» за Нагорный Карабах. Об этом заявил президент Александр Лукашенко, видео опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

Белорусский лидер рассказал, что он лично предупреждал армянские власти, что нужно отдать Азербайджану эти территории, ведь в Ереване сами признавали, что это не их земля.

«Да, это не наши земли, это азербайджанские. Но мы (Армения — прим. ред.) не отдадим — будем воевать», — сказал Лукашенко.

По его словам, он попросил президента РФ Владимира Путина обратиться к Пашиняну. Они его призвали решить эту проблему, но армянский премьер снова заявил, что они будут воевать. Лукашенко отметил, что вот и довоевались, а потом стали обижаться на Россию и Белоруссию.

Он добавил, что Пашиняну просто захотелось на Запад, вступить в Евросоюз, но ведь сейчас все понимают, что европейцами стоят США, которые и «взяли в оборот Армению». В заключение Лукашенко добавил, что на Западе ни Россию, ни Белоруссию, ни Армению или ту же Украину никто не ждет.

Ранее Ереван отказался подписывать антироссийскую декларацию Совета Европы о поддержке расследования МУС «агрессии» России против Украины.