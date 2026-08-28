Путин ознакомится с производством новой Volga в Нижнем Новгороде

Президент РФ Владимир Путин посетит производство в Нижнем Новгороде, где создают новые автомобили Volga. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в комментарии РИА «Новости» .

Также глава государства примет участие в форуме «Сильные идеи для нового времени» и осмотрит новые объекты инфраструктуры Нижнего Новгорода.

Машины выпускает компания «Производство легковых автомобилей» на бывшем заводе Volkswagen. Официальные продажи стартовали летом 2026 года. В модельной линейке бренда — кроссоверы К50 и К40, а также бизнес-седан С50.

Недавно стало известно о планируемой встрече российского лидера Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко 29 августа. Главы государств обсудят вопросы региональной и международной повестки, а также взаимодействие между странами.