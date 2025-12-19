Путин о селфи Зеленского: стела «Купянск» сейчас выглядит совсем иначе

Стела с названием «Купянск», у которой якобы сделал селфи глава киевского режима Владимир Зеленский, сейчас выглядит совсем иначе. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время прямой линии 19 декабря.

«Говорят, что стела сейчас совсем по-другому выглядит», — отметил глава государства.

Также Путин назвал Зеленского талантливым артистом, способности которого известны еще по фильмам, выходившим в прежние времена.

«Стела находится от самого города на расстоянии километра примерно. Ну чего стоять на пороге-то? Заходи в дом! Правильно? Если уж Купянск под их контролем», — подчеркнул российский лидер.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что селфи украинского президента на фоне стелы в Купянске было постановочным — с целью пустить пыль в глаза зарубежным спонсорам киевского режима.