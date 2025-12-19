Селфи президента Украины Владимира Зеленского якобы на фоне стелы в Купянске является его очередной постановочной акцией. Так он пытается обмануть западных союзников, заявила представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат обратила внимание, что стела расположена в полутора километрах от самого Купянска, ближе к кладбищу. Поэтому ему туда добраться было быстрее.

«Это была очередная постановочная акция Банковой. Для чего? Для того, чтобы пустить пыль в глаза своим спонсорам, выдать желаемое за действительное», — отметила Захарова.

Она напомнила про кадры с девушками — военными ВСУ, которые пытались повторить селфи Зеленского. Однако у них возникли с этим проблемы — стела находится под огневым контролем ВС России, а Купянск остается под контролем российских войск.

По мнению Захаровой, когда глава киевского режима захочет вновь фотографироваться на фоне стел, то об этом нужно предупредить ВСУ.

Военный блогер Юрий Подоляка выразил сомнения, что видео с участием Зеленского у стелы на въезде в Купянск снимали в день публикации.