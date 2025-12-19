Президент Украины Владимир Зеленский является артистом, не лишенным таланта. Об этом в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил российский лидер Владимир Путин.

Он прокомментировал слова журналиста Павла Зарубина о том, что Зеленский снялся в видео на фоне Купянска.

«Я за этим не слежу. Он же артист, и артист талантливый, я говорю без всякой иронии. Мы знаем это по его фильмам еще в прежние времена», — отметил Путин.

Он добавил, что в ролике и выступлении Зеленского нет ничего необычного.

Ранее глава государства подтвердил, что ВС России сейчас удерживают город Северск в Донецкой Народной Республике и продвигаются на запад. Командование поставило перед российскими войсками задачу уничтожить группировку ВСУ на левом берегу реки Оскол, добавил Путин. По его словам, в районе Купянска армия окружила порядка 15 украинских батальонов.