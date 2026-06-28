Путин призвал свести к минимуму последствия террористических ударов ВСУ

Последствия террористических ударов ВСУ по территории России необходимо свести к минимуму. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по обеспечению топливом внутреннего рынка, его слова передал ТАСС .

«Нужно свести к минимуму последствия террористических ударов по нашим мирным гражданским объектам, по объектам инфраструктуры», — поставил задачу глава государства.

Путин призвал партию «Единая Россия» сделать все для победы в специальной военной операции. Он подчеркнул, что граждане активно поддерживают военных и верят в российскую армию и флот.

На съезде Путин призвал обеспечить неприкосновенность российских рубежей на долгие годы. Он напомнил, что Украина совершает теракты против мирных жителей и гражданской инфраструктуры.