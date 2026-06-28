Путин призвал обеспечить неприкосновенность российских рубежей на долгие годы

Россия стремится обеспечить неприкосновенность своих рубежей на долгую историческую перспективу, заявил президент Владимир Путин на съезде «Единой России». Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Западные элиты оказывают грубое давление на Россию, используют Украину в качестве тарана и вводят незаконные санкции, отметил президент. Против мирных жителей и гражданской инфраструктуры совершают теракты. Руководство страны видит проблемы и реагирует на них, подчеркнул Путин.

«Обязательно обеспечим безопасность и страны, и наших граждан, неприкосновенность российских рубежей на долгую историческую перспективу», — заверил глава государства. Он выразил уверенность, что страна справится со всеми стоящими перед ней вызовами.

Ранее Путин заявил, что России особенно важно быть сильной и самостоятельной. Она — мировой фактор, стоящий на пути зла, поэтому от нее мечтают избавиться и «пробуют на зуб».