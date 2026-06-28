Путин призвал «Единую Россию» сделать все возможное для победы в СВО

Партии «Единая Россия» следует сделать все для победы в специальной военной операции. Об этом заявил президент Владимир Путин, его процитировало РИА «Новости» .

На съезде партии он отметил, что граждане активно поддерживают военных и верят в российскую армию и флот.

«Долг „Единой России“ — сделать все для победы», — подчеркнул глава государства.

Ранее президент рассказал на съезде, что выборы пройдут в установленные законом сроки. В сентябре определится девятый созыв Государственной думы, в ряде регионов граждане проголосуют за кандидатов в законодательные и представительные органы власти.

Путин пожелал партии удачи на предстоящих выборах и попросил участников чаще встречаться с людьми, вникать в их жизненные, бытовые проблемы. Также он выразил уверенность, что все кандидаты будут работать на укрепление сплоченности народа, невзирая на разные политические взгляды.