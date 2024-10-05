Путин призвал создавать условия для профессионального роста учителей

Владимир Путин заявил, что важно создать условия для профессионального роста педагогов. Об этом он сказал в поздравлении с Днем учителя, которое опубликовали на сайте Кремля.

Глава государства поздравил учителей с профессиональным праздником. В видеообращении он отметил, что в стране развивают инфраструктуру образования и обновляют обучающие программы, чтобы учащиеся «получали знания, востребованные в сегодняшнем динамичном высокотехнологичном мире».

«Очень важно создавать условия для профессионального роста педагогов для максимально широкого применения передовых практик и методик», — сказал президент.

По его словам, в этой области большой вклад внесли конкурсы преподавательского мастерства, которые в России имеют давнюю традицию.

Также Путин подчеркнул, что Всероссийский форум классных руководителей, который проводят в Москве, очень важен «для обмена опытом» и того, чтобы отметить заслуги учителей.

Ранее вице-спикер ГД Борис Чернышов заявил, что в Госдуму внесут разработанный им законопроект, который даст педагогам право требовать компенсацию морального вреда. Как отметили в пояснительной записке, было уже много примеров вмешательства в частную жизнь учителей и попыток осуждения их законных действий.