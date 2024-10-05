Путин призвал создавать условия для профессионального роста учителей
Путин отметил важность создания условий для профессионального роста учителей
Владимир Путин заявил, что важно создать условия для профессионального роста педагогов. Об этом он сказал в поздравлении с Днем учителя, которое опубликовали на сайте Кремля.
Глава государства поздравил учителей с профессиональным праздником. В видеообращении он отметил, что в стране развивают инфраструктуру образования и обновляют обучающие программы, чтобы учащиеся «получали знания, востребованные в сегодняшнем динамичном высокотехнологичном мире».
«Очень важно создавать условия для профессионального роста педагогов для максимально широкого применения передовых практик и методик», — сказал президент.
По его словам, в этой области большой вклад внесли конкурсы преподавательского мастерства, которые в России имеют давнюю традицию.
Также Путин подчеркнул, что Всероссийский форум классных руководителей, который проводят в Москве, очень важен «для обмена опытом» и того, чтобы отметить заслуги учителей.
Ранее вице-спикер ГД Борис Чернышов заявил, что в Госдуму внесут разработанный им законопроект, который даст педагогам право требовать компенсацию морального вреда. Как отметили в пояснительной записке, было уже много примеров вмешательства в частную жизнь учителей и попыток осуждения их законных действий.