В ГД внесут проект о праве педагогов требовать компенсацию за моральный вред

Вице-спикер ГД Борис Чернышов разработал законопроект, который предоставляет педагогам право выплаты им компенсации морального вреда. Документ оказался в распоряжении РИА «Новости» .

Инициативу внесут в Госдуму, она предполагает добавление изменений в закон об образовании.

В пояснительной записке к проекту отметили, что в СМИ приводили большое количество примеров вмешательства в частную жизнь учителей и попыток осуждения их действий, которые не нарушают законодательства страны.

По мнению создателя инициатива, в нынешнее время образование стало более доступным, учебные программы часто реализуют в электронном формате. Это повышает риск посягательств на честь и достоинство педагогов.

«Принятие предлагаемых законопроектом правовых норм станет основой для создания системы мер защиты педагогических работников, а также создаст благоприятные условия для осуществления педагогической деятельности», — сказано в документе.

Как рассказал Чернышов в беседе с агентством, сейчас положение российских учителей такое, что их собственные права, учитывая особенность профессии, практически не защищены.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что работа педагогов — это очень важный труд и большая ответственность. Он отметил, что Подмосковье регулярно предоставляет различные меры поддержки учителей.