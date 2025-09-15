Путин призвал сосредоточиться на борьбе с теневой экономикой

Борьба с теневым сектором экономики и уклонением от налогов требует особого внимания. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, сообщило РИА «Новости» .

«Конечно, в зоне особого внимания должно быть повышение качества отечественной экономики, борьба с теневым сектором и уклонением от уплаты налогов», — сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.

Кроме того, Путин попросил кабмин не допустить охлаждения экономики. Также президент поинтересовался, достаточен ли рост ВВП России за семь месяцев, составивший 1,1%, или стоит ускориться, и отметил, что инфляция снижается быстрее, чем прогнозировали правительство и Центральный банк.

Путин в последние недели работает в насыщенном режиме с большим числом поездок. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее отметил, что на неделе Путин посетит несколько регионов страны, география поездок главы государства будет обширной.