В Кремле рассказали о поездках Путина на следующей неделе

Президент России Владимир Путин на следующей неделе посетит несколько регионов страны, география поездок главы государства будет обширной. Об этом журналисту Павлу Зарубину сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Несколько поездок с обширной российской географией. Мы заранее их не анонсируем, но география обширная. Поездки будут содержательные, интересные и полезные», — пресс-секретарь президента России.

Песков также отметил, что Путин в последние недели работает в насыщенном режиме с большим числом поездок.

«Он занимается конкретными делами, связанными с повседневной жизнью людей, с их будущим, с будущим их детей. Это то, ради чего мы с вами голосуем за президента и избираем его», — заключил он.

Днем ранее Путин торжественно открыл новый Национальный космический центр в Москве.