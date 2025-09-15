Путин призвал кабмин не допустить переохлаждения экономики

«Говорили о необходимости принять меры, необходимые по борьбе с инфляцией, по укреплению макроэкономической стабильности… И общим мнением было также, что необходимо пройти по такому острому лезвию и макроэкономическую политику не подорвать, и экономику не переохладить, не заморозить ее», — сказал Путин.

Также Путин на совещании по экономике спросил, достаточно ли рост ВВП России за семь месяцев, который составил 1,1%, или нужно ускориться. Инфляция снижается быстрее, чем ожидали правительство и Центральный банк, заметил президент.

Ранее Путин принял участие в открытии новых объектов Роспотребнадзора в российских регионах. Глава государства поздравил сотрудников ведомства с Днем образования санитарно-эпидемиологической службы, отметив ее многовековую историю.