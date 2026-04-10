Путин призвал развивать отечественный ИИ для обороны и безопасности

Путин: России нужно развивать отечественный ИИ для обороны и безопасности

Россия следует развивать собственные решения в сфере искусственного интеллекта для обороны и безопасности. Такую задачу поставил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития технологий ИИ, сообщила пресс-служба Кремля.

«Это развитие собственных решений искусственного интеллекта для национальной обороны и безопасности. Здесь, повторю, мы должны обладать самыми передовыми технологиями, использовать максимально суверенные отечественные продукты», — отметил президент.

Путин также подчеркнул, что России известен зарубежный опыт в этой сфере. Иностранные оборонные ведомства и государственные компании активно вкладывают ресурсы в программы по развитию ИИ, привлекают бюджетные и частные средства и добиваются заметных результатов.

В ходе общения глава государства также отметил, что искусственный интеллект вместе с цифровыми платформами и автономными системами меняет все ключевые сферы жизни страны — от медицины до безопасности.