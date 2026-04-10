Путин заявил о связи развития ИИ с суверенитетом России

Развитие искусственного интеллекта напрямую связано с суверенитетом и безопасностью России, заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросам развития технологий ИИ. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«От нашей способности соответствовать темпам глобальных изменений зависит суверенитет и в недалеком будущем, без всякого преувеличения, само существование Российского государства», — сказал глава государства.

Путин отметил, что искусственный интеллект наряду с цифровыми платформами и автономными системами формирует новый облик экономики, социальной сферы, образования, здравоохранения, логистики, промышленности, обороны и безопасности. По его словам, агенты ИИ уже вышли на новый уровень самостоятельности: они начали планировать действия, оценивать результаты, взаимодействовать с людьми и реальным миром.

«Подавляющее большинство участников эксперимента сочло ответы машины за диалог с живым человеком, за диалог с собеседником», — отметил президент.

Он добавил, что в ближайшей перспективе станет трудно определить, кто управлял автомобилем — человек или нейропилот.

Президент России Владимир Путин 10 апреля собрал совещание по развитию технологий и искусственного интеллекта в Кремле.