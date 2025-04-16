Путин призвал привести дорожные нормативы в соответствие со здравым смыслом

Дорожные нормативы нужно приводить в порядок в соответствии со здравым смыслом. Об этом на расширенном заседании Президиума Госсовета России заявил президент Владимир Путин. Запись мероприятия опубликовали на сайте Кремля.

На заседании обсуждали реализацию национального проекта «Инфраструктура для жизни», целью которого является обеспечение граждан качественными дорогами, доступным жильем и современными социальными услугами. Путин отметил, что необходимо либо привести к исполнению некоторые решения в соответствии с законом, либо отменить их.

«Улично-дорожная сеть — ну, чушь, конечно, я, честно говоря, даже не обращал внимание на то, что отбойники надо ставить посреди улиц и так далее. И щиты какие-то шумопоглощающие. Надо привести это все в соответствии со здравым смыслом, конечно», — заявил президент.

Путин подчеркнул, что исполнительная власть должна «чувствовать, что от нее ожидают и хотят люди». Также на заседании глава государства призвал вести активную работу по созданию комфортной среды для жизни в регионах.

Также на заседании президиума российский лидер неожиданно перешел на немецкий. К главе государства обратился немец, переехавший в Россию. Он на родном языке попросил у президента содействия в оформлении российского гражданства. Путин отказался от переводчика и ответил собеседнику на немецком.