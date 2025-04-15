Владимир Путин неожиданно перешел на немецкий на заседании президиума Госсовета

Путин на немецком пообещал помочь с гражданством переселенцу из ФРГ

Во время заседания президиума Госсовета президент России Владимир Путин провел короткий разговор на немецком языке с переехавшим из ФРГ в Россию Максимом Житниковым. Видеозапись распространила пресс-служба Кремля в официальном Telegram-канале .

Житников живет в Доброграде. Он на немецком попросил содействия в оформлении российского гражданства. Глава государства отказался от перевода и ответил собеседнику также на немецком языке.

Владимир Путин пообещал помочь переселенцу с получением гражданства. Житников намерен отказаться от паспорта ФРГ. Президент России заверил собеседника, что проблема будет решена.

В той же беседе мужчина рассказал, что перебрался в Россию из Эссена. Он также пожаловался на то, что земля Северный Рейн — Вестфалия, где находится город, перестала быть крупным промышленным районом, поскольку «они все разрушили». В ответ Путин улыбнулся и пожелал Житникову удачи.

Ранее Владимир Путин констатировал снижение ипотечного кредитования в России.