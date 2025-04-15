Путин рассказал о создании комфортной среды для жизни в российских регионах

Путин: работа по созданию комфортной среды для жизни в регионах активно ведется

Президент России Владимир Путин призвал вести активную работу по созданию комфортной среды для жизни в регионах страны. Об этом сообщила пресс-служба Кремля по итогам расширенного заседания президиума Госсовета.

На заседании обсуждали реализацию национального проекта «Инфраструктура для жизни». Участники рассмотрели вопросы развития территорий, создания современной городской среды, решения жилищных проблем и обеспечения транспортной доступности.

Особое внимание уделили поддержке опорных населенных пунктов, где проживает большинство граждан России. Эти меры должны укрепить экономику и инфраструктуру страны.

«Уважаемые коллеги, работа по формированию комфортной среды для жизни уже идет, идет активно в регионах», — отметил Путин.

По его словам, целью проекта является обеспечение граждан качественными дорогами, доступным жильем и современными социальными услугами.

Также во время заседания президиума Госсовета президент провел короткий разговор на немецком языке с переехавшим из ФРГ в Россию Максимом Житниковым. Путин пообещал помочь переселенцу с получением гражданства, так как немец планирует отказаться от паспорта ФРГ.