Путин призвал подключать героев СВО к работе с молодежью

Важно привлекать героев СВО к работе с молодежью, чтобы молодые люди могли видеть достойных примеров для подражания. Такое заявление сделал президент Владимир Путин во время открытия молодежных комплексов в регионах России в режиме видеоконференции .

«Не раз говорил, что считаю чрезвычайно важным именно таких людей (героев СВО — прим. ред.) активно включать в работу с молодежью, чтобы ребята видели, на кого действительно стоит равняться», — сказал президент.

Путин особо выделил роль молодежи в зоне СВО. Он отметил, что молодые люди своими действиями демонстрируют, какая сила заключена в любви к Родине.

«Вы собственным примером даете важнейшие нравственные ориентиры», — подчеркнул он.

Глава государства добавил, что Россия стремительно развивается, строит планы на будущее. Это стало возможным благодаря молодому поколению.

Ранее Путин заявил о желании завершить СВО с нужным России результатом.