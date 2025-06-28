Путин призвал обратить внимание на поддержку молодежи

Российское руководство будет уделять особое внимание теме поддержки молодежи, так как именно от этого зависит будущее страны. С таким заявлением на открытии молодежных комплексов в регионах выступил президент Владимир Путин.

«Именно от этого зависит, какой будет страна в середине и во второй половине XXI века», — подчеркнул глава государства.

Он добавил, что Россия динамично развивается, а также разрабатывает планы на десятилетия вперед. По его словам, это возможно благодаря молодому поколению.

Ранее президент рассказал о стремлении завершить спецоперацию с нужным для России результатом. Он добавил, что страна увеличивает расходы в оборонной сфере исключительно для этой цели. Путин также объяснил, что Россия не представляет угрозы для европейских стран.