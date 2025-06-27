Путин заявил о желании завершить СВО с нужным России результатом

Российское руководство стремится закончить специальную операцию на Украине с результатом, который нужен стране. Об этом на пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС в Минске заявил президент Владимир Путин, сообщило РИА «Новости» .

Глава государства добавил, что траты на сферу обороны сейчас большие — они составляют 6,3% ВВП.

Он подчеркнул, что оборонные расходы России направляются на завершение СВО, а не на агрессию в отношении стран Европы. По его словам, на Западе несут чушь о мнимой угрозе с российской стороны. Президент предположил, что страны НАТО сами не верят в это.

Ранее Путин рассказал, что Украине предложили провести новую встречу для завершения конфликта. Турция согласилась стать посредником для организации раунда переговоров делегаций. Президент добавил что Россия готова вернуть Украине еще три тысячи тел военных.