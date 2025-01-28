Путин призвал открыть небо для гражданских дронов
Путин распорядился открыть небо для гражданских БПЛА
Президент России Владимир Путин распорядился открыть небо для гражданских беспилотников. Он попросил кабмин поработать над этим вопросом до 30 апреля 2025 года. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале «Кремль. Новости».
«Следует как можно быстрее, как говорят специалисты, „открыть небо“ для гражданских беспилотников <…> Прошу правительство к 30 апреля <…> подготовить конкретные решения по этому вопросу», — заявил глава государства.
По его словам, это принципиальный вопрос, так как Россия должна к 2030 году войти в число мировых технологических лидеров в сфере беспилотных авиационных систем.
Путин подчеркнул, что в стране необходимо создать мощную индустрию, инфраструктуру и систему сервиса беспилотников. Он отметил, что эта сфера станет одной из ключевых в технологическом развитии России.
Для реализации этих задач у России имеются необходимые ресурсы и колоссальный потенциал отечественных ученых, конструкторов, инженеров, рабочих и технологических предпринимателей. Путин добавил, что и «боевой задор» также имеется.
Ранее Путин объяснил, почему Москва отвела российские войска из-под Киева в первые месяцы спецоперации.