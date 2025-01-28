Путин объяснил, почему Россия отвела войска из-под Киева

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что переговоры с Украиной начались сразу после начала спецоперации, а российские войска отвели от Киева исключительно из гуманизма. Об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовал Telegram-канал «Кремль. Новости».

Глава государства отметил, что Москва еще в конце февраля 2022 года предлагала украинскому руководству вывести войска из ЛНР и ДНР. Позиция России была предельно четкой. Киеву предложили уйти из народных республик и тогда закончатся боевые действия.

Президент также пояснил, что весной 2022 года российские войска отвели от Киева, чтобы избежать серьезного кровопролития. При этом в Москве понимали возможность обмана со стороны Украины.

«Для нас в принципе было ясно, что обман вполне возможен — так на протяжении десятилетий Россию обманывали: говорили одно, делали совершенно другое», — отметил Путин.

Вывод российских войск закончили 4 апреля, а бумага, которую согласовали в Стамбуле, сверстали 15 апреля, когда российских войск у Киева уже не было.

Путин пояснил, что до этого украинцы согласились на переговоры. Они сначала прошли в Минске, а потом перенеслись в Стамбул. Кроме того, проект стамбульских договоренностей базировался на предложениях Киева, но украинское руководство все равно отказалось его утвердить.

Ранее Путин рассказал, что СВО завершится через полтора-два месяца после того, как у Киева закончатся патроны и деньги спонсоров.